ورشة عمل لتجويد ورفع التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات مدارس جدة

وأوضحت اللهيبي في كلمتها خلال التدشين، أن الورشة تهدف لتحسين التحصيل الدراسي لدى الطالب والطالبة، لتأهيلهم لتحقيق أهدافهم بما يواكب رؤية السعودية، وإعداد الطالب والطالبة بما يتناسب مع احتياج سوق العمل، والتي تتطلب تجويد التحصيل الدراسي لديهم، آملة أن تحقق الورشة أهدافها المنشودة متمنية للجميع التوفيق.