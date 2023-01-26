وكيل التعليم العام تزور معرض "اليوم الدولي للتعليم 2023م" بتبوك

واستمعت الدكتورة "عهود" إلى شرح عن فكرة المعرض وأهدافه من مدير إدارة النشاط الطلابي د.عبدالله الحارثي، والذي تضمن أعمال ومنجزات مكاتب التعليم والإدارات والأقسام التعليمية المشاركة في المعرض، وأبرز البرامج والمناشط التعليمية الموجهة لخدمة ورعاية الطلاب والطالبات بإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، وتقديم العديد من البرامج والمبادرات الإثرائية، استعدادًا للمستقبل من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.