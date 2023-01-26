وكيل التعليم العام تزور معرض "اليوم الدولي للتعليم 2023م" بتبوك

زارت وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.عهود الفارس، صباح اليوم الخميس، معرض الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 2023م، تحت شعار"إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر".
جاء ذلك بحضور مدير عام التقويم والقبول د.فهد السحيمي، ومدير عام التعليم بتبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، وعدد من منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.
واطلعت وكيل الوزارة، على أركان المعرض الذي يستعرض سجلاً تاريخيًا لرحلة التعليم منذ بداياته ومراحل تطوره ودوره في بناء الإنسان السعودي.
واستمعت الدكتورة "عهود" إلى شرح عن فكرة المعرض وأهدافه من مدير إدارة النشاط الطلابي د.عبدالله الحارثي، والذي تضمن أعمال ومنجزات مكاتب التعليم والإدارات والأقسام التعليمية المشاركة في المعرض، وأبرز البرامج والمناشط التعليمية الموجهة لخدمة ورعاية الطلاب والطالبات بإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، وتقديم العديد من البرامج والمبادرات الإثرائية، استعدادًا للمستقبل من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وثمنت وكيل الوزارة د. عهود الفارس، جهود إدارة تعليم تبوك في تنظيم هذا المعرض، وإتاحة الفرصة للأبناء الطلبة للاطلاع عليه.
وقالت: بمناسبة اليوم العالمي للتعليم؛ تسعى الوزارة للاستثمار في طلابنا وطالباتنا ونعتبرهم أهم مرتكز لتحسين نواتج الإبداع.