تنظمه غرفة الشرقية.. "موان" يشارك في منتدى الاستثمار البيئي 2024

شارك المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) في منتدى الاستثمار البيئي 2024م، الذي نظمته غرفة الشرقية تحت شعار (استعادة واستدامة)، وذلك بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ووزير البيئة والمياه والزراعة مهندس عبدالرحمن الفضلي.
ويأتي المنتدى بهدف تمكین المستثمرین من الوصول للفرص الاستثماریة المتنوعة في المجال البیئي، والتعريف ببرامج الدعم والتمویل المالي التي تسخرها الدولة للمشاریع البیئیة. كما سلط الضوء على الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة وقطاع الأعمال، وأهميتها في حماية البيئة والمحافظة عليها.
من جانبه، شارك الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور عبدالله السباعي، في جلسة حوارية بعنوان (تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية البيئية)، واستعرض جهود (موان) في سَن القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إدارة النفايات وفق تبنِّي مبدأ الاقتصاد الدائري، موضحًا سعي المركز إلى تطويع إمكانياته لتمكين الاستثمار في القطاع على كامل سلسلة القيمة للنفايات.
يذكر أن المنتدى ناقش أبرز المسارات والسبل الممكنة للمستثمرين للوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، كما أنه يدعم ممارسات حماية البيئة، ويطرح التجارب والحلول بسبل تحقيق مشاركة اقتصادية فعالة في القطاع البيئي، إلى جانب تعزيز دور القطاع البيئي في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة، وتوفير الأسس اللازمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.