تنظمه غرفة الشرقية.. "موان" يشارك في منتدى الاستثمار البيئي 2024

من جانبه، شارك الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور عبدالله السباعي، في جلسة حوارية بعنوان (تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية البيئية)، واستعرض جهود (موان) في سَن القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إدارة النفايات وفق تبنِّي مبدأ الاقتصاد الدائري، موضحًا سعي المركز إلى تطويع إمكانياته لتمكين الاستثمار في القطاع على كامل سلسلة القيمة للنفايات.