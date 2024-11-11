جمعية "إبصار" الخيرية تستقبل وفدًا من وزارة الصحة

استقبلت جمعية "إبصار" الخيرية، اليوم الاثنين، وفد الوحدة الإشرافية للمنظمات الصحية غير الربحية بوزارة الصحة، برئاسة الدكتور عبدالمجيد بن عثمان الزهراني.
وأكد "الزهراني" أهمية دور القطاع غير الربحي لما يملكه من كفاءة بالأداء وأهمية بالغة في دعم المجتمع السعودي كونه أحد روافد التنمية الصحية المجتمعية.
وقال: تضمنت رؤية مملكتنا 2030، تمكين القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث يعد الإشراف على المنظمات الصحية غير ربحية ضمن برنامج التحول الوطني لتنمية هذا القطاع.
واستهدفت الزيارة معرفة الخدمات المقدمة للمستفيدين الوقوف على أرقام الجمعية ومنجزاتها والقفزات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وكذلك التحديات التي تواجهها بهدف تكاملية العمل بين الوحدة الإشرافية والجمعية وتذليل الصعوبات والعقبات.
من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي للجمعية أمل بنت حمدان الحنيطي، أهمية زيارة الوحدة الاشرافية للمنظمات الصحية غير الربحية بوزارة الصحة للجمعية.
حيث تقوم الوحدة بدور تكاملي لتطوير وتعزيز دور الجمعية للارتقاء بمستوى خدماتها ورعايتها الصحية ورفع كفاءة أدائها؛ عبر المساهمة بتذليل الصعوبات التي تواجهها.
يذكر أن جمعية "إبصار" الخيرية تأسست عام 1424هـ، تقدم رؤيتها نحو الوقاية الاستباقية والتمكين لذوي الإعاقة البصرية، وتستهدف تأهيل وتنمية المعاقين بصريًا ليكونوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم، وتوعية المجتمع بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة البصرية وإشراكهم في تحقيق أهداف الجمعية.
بالإضافة إلى المساهمة في توفير الأعداد الكافية من المختصين والمؤهلين في مجال الإعاقة البصرية.
وكذلك تبني وإطلاق المبادرات الاجتماعية الوقائية والتصحيحية لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، والعمل على تحقيق استدامتها المالية.