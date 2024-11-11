جمعية "إبصار" الخيرية تستقبل وفدًا من وزارة الصحة

وقال: تضمنت رؤية مملكتنا 2030، تمكين القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث يعد الإشراف على المنظمات الصحية غير ربحية ضمن برنامج التحول الوطني لتنمية هذا القطاع.