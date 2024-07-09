شاهد بالصور.."العون الخيرية" تُسعد الأيتام بحفل تكريمي بمناسبة نجاحهم

أقامت جمعية العون الخيرية حفلاً مميزاً لأبنائها الأيتام وأبناء الأسر المسجلين بالجمعية بالتعاون مع مجموعة الحكير تايم بالطائف بمناسبة نجاحهم وكذلك عيد الأضحى المبارك حيث قضى الجميع أجمل وأسعد الأوقات.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الجمعية المستمر لتقديم الدعم والرعاية للمرضى، وتعكس التزامها الثابت بالعمل الخيري والاجتماعي في المجتمع.
ويأتي ذلك إيماناً من جمعية العون، وحرصها على مشاركة أبنائها فرحة نجاحهم وفرحة عيد الأضحى المبارك حيث استمتع الجميع بالألعاب المتنوعة منها الألعاب، وأركان الحلويات، وركن الأكلات الشعبية الحجازية.
وضم الحفل ضيافة متنوعة من المأكولات، والمشروبات، والحلويات، والعديد من الأركان الترفيهية أيضاً، والمسابقات، والأنشطة والفعاليّات، والألعاب، ووجبة عشاء. كما فرحوا بهدايا النجاح وكانت البهجة عامرة على وجوه الجميع وضحكاتهم تملأ المكان.
وتفعيلاً لدورها، وتأكيداً لمسؤوليتها الاجتماعية قامت جمعية العون الخيرية بالطائف بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى الملك فيصل وكذلك مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير منصور العسكري وجمعية غسيل الكلى بالمحافظة بهدف الاطمئنان على أحوالهم وصحتهم ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك وتقديم الهدايا لهم. بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء الطائف.