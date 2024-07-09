شاهد بالصور.."العون الخيرية" تُسعد الأيتام بحفل تكريمي بمناسبة نجاحهم

وضم الحفل ضيافة متنوعة من المأكولات، والمشروبات، والحلويات، والعديد من الأركان الترفيهية أيضاً، والمسابقات، والأنشطة والفعاليّات، والألعاب، ووجبة عشاء. كما فرحوا بهدايا النجاح وكانت البهجة عامرة على وجوه الجميع وضحكاتهم تملأ المكان.