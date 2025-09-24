"تنظيم الإعلام" بالشرقية تحتفل باليوم الوطني الـ95 بفعاليات متنوعة

احتفل فرع هيئة تنظيم الإعلام بالمنطقة الشرقية باليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، بحضور مدير الفرع الأستاذ فواز بن سعيد العتيبي، وعدد من منسوبي الهيئة في المنطقة.
وتضمّن الحفل باقة من الفعاليات المتنوعة، استهلها العتيبي بكلمة عبّر فيها عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن اللحمة الوطنية التي أسسها – المغفور له بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار على نهجها أبناؤه البررة، كانت سببًا بعد توفيق الله في وحدة الوطن واستقراره وتعزيز تلاحم أبنائه. كما دعا الجميع إلى الفخر بما وصلت إليه المملكة من إنجازات تنموية وحضارية ومكانة عالمية راسخة منذ تأسيس الدولة وحتى عهدها الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وعبّر المشاركون عن مشاعر الفخر والاعتزاز بوطنهم، مشيرين إلى أن اليوم الوطني يمثل فرصة متجددة لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ روح الانتماء، واستذكار التضحيات التي بُذلت في سبيل توحيد هذه البلاد المباركة.
وشارك الحضور في ترديد النشيد الوطني والاستماع إلى مجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة، في أجواء غمرتها مشاعر الفرح والولاء. واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية وتوزيع الهدايا المقدمة من الهيئة، ما أضفى على المناسبة طابعًا احتفاليًا مميزًا.