"تنظيم الإعلام" بالشرقية تحتفل باليوم الوطني الـ95 بفعاليات متنوعة

وتضمّن الحفل باقة من الفعاليات المتنوعة، استهلها العتيبي بكلمة عبّر فيها عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن اللحمة الوطنية التي أسسها – المغفور له بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار على نهجها أبناؤه البررة، كانت سببًا بعد توفيق الله في وحدة الوطن واستقراره وتعزيز تلاحم أبنائه. كما دعا الجميع إلى الفخر بما وصلت إليه المملكة من إنجازات تنموية وحضارية ومكانة عالمية راسخة منذ تأسيس الدولة وحتى عهدها الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.