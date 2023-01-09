" الفيصل" يكرم رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة نظير رعايته لـ"اكسبو الحج 2023"

كرم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أحمد بن رابح الشريف رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة نظير رعاية الطائفة الإستراتيجي لمؤتمر اكسبو الحج 2023.
ويقدم "إكسبو الحج" العديد من الحلول المبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعد منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير منظومة الحج والعمرة، وذلك في الفترة 16 - 19 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 09 - 12 يناير 2023م.
يذكر أن طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة تأسست تحت مظلة أمانة العاصمة المقدسة في عام 1439/12/4هـ لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التغذية والإعاشة خلال موسم الحج والعمرة ومن ضمن مهامها ضبط وتقنين خدمة إعاشة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزار المسجد الحرام والارتقاء لتقديم وإيجاد صناعة ذات معايير عالمية للوصول إلى أرقى خدمة ممكنة تليق بضيوف الرحمن.