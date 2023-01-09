" الفيصل" يكرم رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة نظير رعايته لـ"اكسبو الحج 2023"

يذكر أن طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة تأسست تحت مظلة أمانة العاصمة المقدسة في عام 1439/12/4هـ لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التغذية والإعاشة خلال موسم الحج والعمرة ومن ضمن مهامها ضبط وتقنين خدمة إعاشة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزار المسجد الحرام والارتقاء لتقديم وإيجاد صناعة ذات معايير عالمية للوصول إلى أرقى خدمة ممكنة تليق بضيوف الرحمن.