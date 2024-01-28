"وقاء مكة" تعلن الكشف على 2000 خيل بموسم "سباق جدة الشتوي"

وأوضح، أنها أسهمت في معالجة 54 موقعًا بمحافظة الطائف، شكلت بؤرًا لتكاثر نواقل الأمراض، وبمساحات بلغت 135740 مترًا مربعًا، سعيًا للحد من انتشار الأمراض وتعزيز مستويات الصحة العامة بالتزامن مع موسم السباق.