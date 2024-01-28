"وقاء مكة" تعلن الكشف على 2000 خيل بموسم "سباق جدة الشتوي"

تواصل فرق الصحة الحيوانية، بفرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، جهودها في أعمال الوقاية والمكافحة من مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية.
يأتي ذلك تزامنًا مع موسم "سباق جدة الشتوي"، والذي ينظم على ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، في إطار المحافظة على صحة وسلامة الخيول المشاركة.
من جهته قال المدير العام لفرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي: إن المركز يسعى من خلال أعماله في موسم سباق جدة الشتوي؛ إلى تطبيق الأمن الحيوي ومتابعة الوضع الصحي، بالتعاون مع نادي الفروسية بميدان الملك خالد.
وأضاف "الصاعدي": أجرت الفرق المتخصصة بالصحة الحيوانية، ممثلة في وحدة المركز بمحافظة الطائف، الكشف الظاهري على أكثر من 2000 خيل، داخل النادي وخارجه؛ للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة بين الحيوان والإنسان.
وأكد أن الفرق أنهت منذ وقت مبكر جاهزيتها لتطبيق كل التدابير الصحية والإجراءات الوقائية؛ لمباشرة الحالات المصابة بالأمراض الوبائية لا سمح الله.
كما أكد استمرارية أعمال التوعية والتثقيف، والتي يستهدف بها المختصون بالصحة الحيوانية، ملاك الخيل؛ لإرشادهم بالممارسات الصحيحة؛ بما يعزز صحة الخيل ضد مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية.
وأشار الدكتور "الصاعدي"، إلى جهود الصحة الحيوانية في تكثيف عمليات الاستقصاء والرش الأرضي والتقييم الحشري، قبل الرش وبعده.
وأوضح، أنها أسهمت في معالجة 54 موقعًا بمحافظة الطائف، شكلت بؤرًا لتكاثر نواقل الأمراض، وبمساحات بلغت 135740 مترًا مربعًا، سعيًا للحد من انتشار الأمراض وتعزيز مستويات الصحة العامة بالتزامن مع موسم السباق.