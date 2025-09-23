فخر وعطاء .. المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يشارك المرضى فرحة اليوم الوطني

في بادرة تعكس روح العطاء والفخر والانتماء للوطن، شارك المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة، الدكتور محمود بن عبدالسلام أبورمش، المرضى المنومين فرحة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، في لفتة إنسانية تهدف إلى رفع معنوياتهم وتعزيز شعورهم بالانتماء لهذه المناسبة الوطنية الغالية التي نحتفي فيها بمجد وتاريخ المملكة.
يرافقه عدد من القيادات بالمجمع، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، تجوّل الدكتور أبورمش في أجنحة التنويم بمختلف الأقسام، مطّلعًا على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة، ومهنئًا المرضى بهذه المناسبة، حيث قدّم لهم باقات من الورد، في بادرة سامية أدخلت البهجة والسرور إلى نفوسهم، مؤكدة أن الوطن بخير بفضل أبنائه المخلصين.
وفي ختام الزيارة، شدّد الدكتور أبورمش على أهمية تسهيل الإجراءات الطبية التي تضمن راحة المرضى، مقدمًا شكره وتقديره للكوادر الطبية والفنية على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية بأعلى معايير المهنية والإنسانية، ومعربًا عن امتنانه لمساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية ومتابعة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة وجودة خدماته لتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.