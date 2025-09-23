فخر وعطاء .. المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يشارك المرضى فرحة اليوم الوطني

يرافقه عدد من القيادات بالمجمع، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، تجوّل الدكتور أبورمش في أجنحة التنويم بمختلف الأقسام، مطّلعًا على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة، ومهنئًا المرضى بهذه المناسبة، حيث قدّم لهم باقات من الورد، في بادرة سامية أدخلت البهجة والسرور إلى نفوسهم، مؤكدة أن الوطن بخير بفضل أبنائه المخلصين.