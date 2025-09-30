بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة.. "صناعيو المستقبل" تُكرّم المشاريع الابتكارية الفائزة غدًا في جدة

برعاية وتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، يُقام غدًا الأربعاء حفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة المشاريع الابتكارية ضمن مبادرة "صناعيو المستقبل"، بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، قدّموا أكثر من 350 مشروعًا طلابيًا متميزًا في مختلف مسارات المبادرة.
وأوضح المشرف العام على المبادرة، الدكتور مهند نعيم الشيخ، أن "صناعيو المستقبل" تُعد مبادرة وطنية نوعية تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات واستثمار قدراتهم الابتكارية في خدمة القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصادات العالمية ونموها المستدام.
وبيّن الشيخ أن المبادرة تسعى إلى تطوير المهارات، وتحفيز الإبداع، وتأهيل المشاركين لسوق العمل من خلال برامج تدريبية وفرص للاطلاع على أحدث التقنيات في القطاع الصناعي، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويساهم في بناء مستقبل مهني مشرق ومستدام.
وأشار إلى الدور المحوري للقطاع غير الربحي في دعم رؤية المملكة وتعزيز التكامل الوطني بين مختلف القطاعات، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في إنجاح المبادرة.
كما أكد أن انطلاقة المبادرة حظيت بدعم مباشر من سمو محافظ جدة، وبمساندة الإدارة العامة للتعليم بجدة، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين، وعلى رأسهم وزارة الصناعة والثروة المعدنية وغرفة جدة ممثلة في المجلس الصناعي. وأضاف أن تبنّي وزارة الصناعة للمبادرة يمثّل نقلة نوعية عززت من استدامتها وامتدادها مستقبلًا إلى منطقتَي القصيم والشرقية.
يُذكر أن المبادرة انطلقت في أربعة مسارات: "المبدع"، و"المكتشف"، و"السفير"، و"الفنان"، وتستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وقد استفاد منها منذ انطلاقتها في جدة نحو 70 ألف طالب وطالبة، تقدّم منهم 12 ألف مشارك، وتم تتويج 56 مشروعًا فائزًا خلال ثلاث سنوات.
ويرأس لجنة تحكيم المشاريع الدكتور محمد بن طلعت خوج، عميد كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في المجالين الصناعي والتقني، ما يعكس التزام المبادرة بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.