وزير التعليم يلتقي رئيس جامعة الملك فيصل وقياداتها بالأحساء

التقى معالي وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، رئيسَ جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، ووكلاء الجامعة وقياداتها الأكاديمية والإدارية، وذلك ضمن زيارة الوزير لمحافظة الأحساء وتفقده عددًا من المؤسسات التعليمية، يوم الخميس 15 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 6 نوفمبر 2025م.