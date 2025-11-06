وزير التعليم يلتقي رئيس جامعة الملك فيصل وقياداتها بالأحساء

التقى معالي وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، رئيسَ جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، ووكلاء الجامعة وقياداتها الأكاديمية والإدارية، وذلك ضمن زيارة الوزير لمحافظة الأحساء وتفقده عددًا من المؤسسات التعليمية، يوم الخميس 15 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 6 نوفمبر 2025م.
وخلال اللقاء، قدّم رئيس الجامعة شكره وتقديره لمعالي الوزير على دعمه المتواصل لبرامج الجامعة ومبادراتها التطويرية، واستعرض أبرز مكتسباتها وإنجازاتها، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما زار معالي الوزير متحف "كفو تبتكر" الذي يجسّد منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، واطّلع على أبرز براءات الاختراع والمشروعات الابتكارية التي قدّمها الطلبة والباحثون.