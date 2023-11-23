جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة تشارك في فعاليات مؤتمر التوحد الدولي

شاركت جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة في مؤتمر التوحد الدولي الذي يرعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأقيم مؤخراً بمعارض الظهران الدولية "إكسبو"، خلال الفترة من 20-22 نوفمبر ، بهدف تعريف الزوار على المبادرات والأنشطة والخدمات ذات البعد الإنساني التي تُقدّمها الجمعية للمرأة.
وتمثلت المشاركة في تقديم عرض تَضمَّن التعريف بالجمعية واستعراض لمحة عامة عن البرامج والأنشطة المقدّمة من قبل الجمعية، وذلك وسط إقبال من الزوار على ركن الجمعية والذين أبدوا إعجابهم بمبادراتها لتنمية المرأة.
من جانب آخر، نوهت مديرة الجمعية الأستاذة مريم بنت أحمد اليحيا بجهود الجمعية تجاه المرأة عبر حزمة من المبادرات والأنشطة، وقالت إن الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة وجهت بمشاركة الجمعية في المُناسبات التي تسهم في تنمية المرأة، بالإضافة الى تبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات ذات البعد الإنساني.
وأشارت إلى أن مشاركة الجمعية في مؤتمر التوحد الدولي تأتي في إطار التعريف بالدور القائم وفتح قنوات من التواصل، إدراكًا منها بواجباتها تجاه المجتمع.