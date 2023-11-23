جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة تشارك في فعاليات مؤتمر التوحد الدولي

من جانب آخر، نوهت مديرة الجمعية الأستاذة مريم بنت أحمد اليحيا بجهود الجمعية تجاه المرأة عبر حزمة من المبادرات والأنشطة، وقالت إن الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة وجهت بمشاركة الجمعية في المُناسبات التي تسهم في تنمية المرأة، بالإضافة الى تبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات ذات البعد الإنساني.