مدير تعليم ظهران الجنوب: اليوم الوطني للمملكة مناسبة مميزة محفورة في الذاكرة والوجدان

وتابع: هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخًا وفخرًا بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي، كما نسأله تعالى أن يحفظ لنا وطننا، إنه هو العلي القدير.