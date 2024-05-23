"بشرى الأفلاج" تُسَلم 31 عائلة صكوكَ تملّك وحداتهم السكنية

سلّمت الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" في محافظة الأفلاج، صكوك 31 وحدة سكنية، تمثلت في الدفعة الثانية من مستفيدي الإسكان التنموي؛ وذلك ضمن اتفاقية الجمعية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في برنامج "الإسكان التنموي" الذي يعتبر إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.