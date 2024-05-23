"بشرى الأفلاج" تُسَلم 31 عائلة صكوكَ تملّك وحداتهم السكنية

سلّمت الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" في محافظة الأفلاج، صكوك 31 وحدة سكنية، تمثلت في الدفعة الثانية من مستفيدي الإسكان التنموي؛ وذلك ضمن اتفاقية الجمعية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في برنامج "الإسكان التنموي" الذي يعتبر إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وشهدت مراسم التسليم حفلًا أقامته الجمعية "بشرى" بمقرها في المحافظة، شاركت خلاله الأسر المستفيدة فرحة امتلاك المنازل الجديد والاستقرار.
وفي هذا الشأن أشادت رئيس مجلس إدارة الجمعية هدى عبدالله أبو دجين، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، والعمل على تلبيتها وتمكين الإسكان التنموي للجمعيات الخيرية من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة والتسهيل على المستفيدين بتسليم الجمعيات المساكنَ للأسر المستحقة وإدارتها وتشغيلها.
من جهته أكد "المشرف العام" إبراهيم عبدالله الهزاع أن "بشرى النسائية بالأفلاج" تُواصل نجاحها بتأمين حاجة الأسر من هذه الوحدات السكنية، منوهًا بمواصلة الجهود المستقبلية مع الإسكان لتفعيل المبادرة بشكل أوسع لتلبي احتياج الأسر من المساكن حسب أعداد أفرادها.
يُذكر أن جمعية بشرى النسائية وقّعت ضمن خططها الاستراتيجية ومواكبتها للرؤية 2030 اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي؛ بهدف تكامل العمل مع الجمعية، وسعيًا إلى تنويع خدماتها في جميع مجالات العمل الخيري.