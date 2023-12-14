افتتاح أول مكتب لـ"رابطة الهواة لكرة القدم" في العارضة

من جهته قال مدير المكتب عبدالله معشي: إن تدشين مقر المكتب سيواكب من خلال ما يحتويه من إمكانيات، ما يطمح إليه المكتب والرياضة في المحافظة نحو تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية في أسرع وقت وبأقل جهد، بهدف تسهيل الإجراءات لأعضاء الرابطة من مسؤولي الفرق واللاعبين.