افتتاح أول مكتب لـ"رابطة الهواة لكرة القدم" في العارضة

شهدت محافظة العارضة، شرق منطقة جازان، الأربعاء، افتتاح أول مقر لمكتب رابطة الهواة لكرة القدم بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور وكيل محافظة العارضة محمد بن حسن مذكور، ومدير مكتب الرابطة بالمحافظة عبدالله مثقب معشي، وعدد من أعضاء الرابطة.
وتشارك رابطة الهواة لكرة القدم، والتي يتمثل عملها بالإشراف على فرق ومراكز كرة القدم في الأحياء وتنظم عملها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة.
بإشراف من الاتحاد السعودي لكرة القدم، المظلة الرئيسة للرابطة والمنظمة لعلاقتها بالجهات الحكومية والرياضية، وفق النظام الأساسي للرابطة.
وفي بداية الحفل، شرح عضو مكتب الرابطة أحمد معيدي، منجزات المكتب ورؤيته المستقبلية وأهدافه التي وضعت لتحقيق المساهمة في بناء مستقبل مزهر لرياضة المحافظة.
من جهته قال مدير المكتب عبدالله معشي: إن تدشين مقر المكتب سيواكب من خلال ما يحتويه من إمكانيات، ما يطمح إليه المكتب والرياضة في المحافظة نحو تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية في أسرع وقت وبأقل جهد، بهدف تسهيل الإجراءات لأعضاء الرابطة من مسؤولي الفرق واللاعبين.
وثمن "معشي" لوكيل محافظة العارضة حضوره حفل افتتاح المقر، وما يحظى به القطاع الرياضي بالمحافظة من دعم واهتمام ومتابعة.