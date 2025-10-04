نادي الصحافة الرقمية يكرّم 9 إعلاميين ويحتفي برموز وطنية في جدة

في خطوة لافتة، كرّم نادي الصحافة الرقمية مساء أمس الفائزين بجائزته في دورتها الثانية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك خلال حفل أُقيم تحت شعار "عزنا بطبعنا" في فندق راديسون بلو بمدينة جدة، بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين من مختلف مناطق المملكة.