نادي الصحافة الرقمية يكرّم 9 إعلاميين ويحتفي برموز وطنية في جدة

في خطوة لافتة، كرّم نادي الصحافة الرقمية مساء أمس الفائزين بجائزته في دورتها الثانية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك خلال حفل أُقيم تحت شعار "عزنا بطبعنا" في فندق راديسون بلو بمدينة جدة، بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين من مختلف مناطق المملكة.
وشهد الحفل تكريم عدد من المتميزين في مجالات العمل الإعلامي؛ حيث حصل الإعلامي هاني مساعد اللحياني على جائزة التقرير الصحافي، وسعد السناني على جائزة المراسل التلفزيوني.
وفي فئة المقال الصحفي، فاز كل من نايف القحطاني، وصالحة الحربي، وخليل القريبي، بينما نال الدكتور عبدالعزيز العروي جائزة صانع المحتوى.
وأوضح رئيس نادي الصحافة الرقمية، المستشار الدكتور علي بن محمد الحازمي، أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الوعي الإعلامي والاحتفاء بالمواهب الوطنية في مختلف المنصات، مؤكدًا حرص النادي على دعم التميز المهني وترسيخ القيم الوطنية في المحتوى الإعلامي.
كما شمل الحفل تكريم الدكتور خضر بن كامل اللحياني من قِبل وكالة "ميديا بوست"؛ تقديرًا لإسهاماته الوطنية الممتدة على مدى ثلاثة عقود.
وتخلل الحفل كلمات لعدد من الشخصيات الثقافية والفنية، من أبرزهم: الدكتورة ولاء بنت عبدالله الشيخ، والفنان الدكتور عبدالله رشاد، والدكتور فهد بن سالم المعطاني.
واختُتمت المناسبة بكلمة لمدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالخالق الزهراني، عبّر فيها عن فخره بالمنجزات الوطنية، وهنّأ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مشيدًا بدور نادي الصحافة الرقمية في دعم الإعلام الوطني والاحتفاء بمبدعيه.