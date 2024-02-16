"جاليات الدار البيضاء بالرياض": عدد المسلمين الجدد بلغ "10,711" شخصًا خلال 2023

وحرصت الجمعية على أن تقدّم إحصاءً يبرز أنشطتها الدعوية خلال مسيرتها في ثماني سنوات من العطاء والتميز؛ حيث بلغ عدد المسلمين في الجمعية "22,000" مسلم، و"6,000,000" متعلم، و"10,000" محاضرة ودرس، و"12,000" حاج ومعتمر.