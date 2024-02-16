"جاليات الدار البيضاء بالرياض": عدد المسلمين الجدد بلغ "10,711" شخصًا خلال 2023

أفصحت جمعيةُ الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدار البيضاء بمدينة الرياض، عن تقريرها السنوي لعام 2023م، والذي حفل بأرقام كبيرة من الإنجازات.
وبلغ عددُ المسلمين الجدد لهذا العام "10,711" مسلمًا من عدة جنسيات من خلال الدعوة الإلكترونية والجولات الدعوية، وغيرها من البرامج.
وقد استفاد من برامج قسم الجاليات "2,493,671" مستفيدًا، ومن قسم الدعوة والإرشاد "1,114,200" مستفيد، ومن القسم النسائي "411,040" مستفيدة، ومن برامج الخدمات المساندة "525,000" مستفيد.
وارتفعت أعداد المستفيدين والمتابعين للبرامج الأخرى التي تميّزت بها الجمعية من مسابقات إلكترونية، ورحلات للعمرة، وزيارات للجمعية، وغيرها من المراسلات والمتابعات الإلكترونية لأنشطة وبرامج الجمعية؛ حيث استفاد من هذه البرامج المتنوعة "1,816,212" مستفيدًا.
كما أسهمت الجمعية في تطوير إدارة التطوع بانضمام أعداد من المتطوّعين عبر المنصة، وتسجيل ساعات التطوع.
من ناحيته قال عبد الله المالكي المدير التنفيذي للجمعية: إن إجمالي المستفيدين من برامج الجمعية بلغ أكثر من ستة ملايين مستفيد من الرجال والنساء.
وحرصت الجمعية على أن تقدّم إحصاءً يبرز أنشطتها الدعوية خلال مسيرتها في ثماني سنوات من العطاء والتميز؛ حيث بلغ عدد المسلمين في الجمعية "22,000" مسلم، و"6,000,000" متعلم، و"10,000" محاضرة ودرس، و"12,000" حاج ومعتمر.
وبلغ إجمالي المستفيدين في هذه الأعوام الثمانية 24 مليون مستفيد.
وأضاف "المالكي": تحقّق ذلك في ظلّ دعم حكومتنا الرشيدة والمحسنين في الوطن المعطاء الذي يمثل الرسالة الوسطية الإسلامية الخالدة، التي توضح الحق والنور المبين.
وتوجّه بالشكر إلى المركز الوطني للقطاع غير الربحي، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في فرع الوزارة بمنطقة الرياض.