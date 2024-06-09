"تنمية ظهرة لبن" تشارك بـ 50 عضواً لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

وقال المدير التنفيذي للجمعية سياف البيشي: إن مشاركة الوحدات الكشفية التابعة للجمعية ضمن الفرق الكشفية والتطوعية في موسم الحج، تأتي حرصاً من الجمعية للإسهام مع الوحدات الكشفية المخصّصة لخدمة ضيوف الرحمن والمساهمة معهم، جنباً إلى جنب لإنجاح موسم حج هذا العام.