"تنمية ظهرة لبن" تشارك بـ 50 عضواً لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة
انطلقت اليوم الوحدات الكشفية التابعة لجمعية التنمية الأهلية بظهرة لبن، في مهمتها الإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج 1445هـ، بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.
الفريق يضم 50 عضواً
وقال المدير التنفيذي للجمعية سياف البيشي: إن مشاركة الوحدات الكشفية التابعة للجمعية ضمن الفرق الكشفية والتطوعية في موسم الحج، تأتي حرصاً من الجمعية للإسهام مع الوحدات الكشفية المخصّصة لخدمة ضيوف الرحمن والمساهمة معهم، جنباً إلى جنب لإنجاح موسم حج هذا العام.
وأضاف "البيشي"، أن أعضاء الكشافة على أتم الجاهزية والاستعداد؛ حيث نظم لهم برنامج تدريبي متكامل تعرّفوا خلاله على القوانين والأنظمة الكشفية.
وتابع: سيعمل أعضاء كشافة الجمعية " في إطار المهام المناطة بهم من قِبل جمعية الكشافة التي تشمل مختلف القطاعات، وتضمنت مراكز الإرشاد ووزارة الصحة، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق الأنظمة التي تتعلق بالحج.
ولفت "البيشي" إلى أن الجمعية تشارك للسنة الأولى في موسم الحج، وتسعى من خلال مشاركة أبنائها ضمن الفرق الكشفية إلى غرس روح التطوع في نفوس الكشافة والجوّالة وحب العمل الإنساني وخدمة الآخرين.
كما أكد حرص الجمعية على بناء الشخصية الاجتماعية الفاعلة لأبناء الحي وإتاحة الفرص لهم للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن ونيل الأجر والثواب، ما ينعكس على رفع الروح المعنوية والهمة لديهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
إضافة إلى إكسابهم الخبرات الكشفية في شتى المجالات على المستوى الكشفي والمعرفي، وكذلك فتح الباب للجهات والأفراد؛ لتقديم الدعم بأنواعه للجمعية وتطوير العلاقات عبر المشاركة مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية.