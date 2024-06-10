"الطاسان" نائبًا لرئيس جمعية "إعلاميون".. وانضمام 3 أعضاء جدد بمجلس إدارتها

وتعد "الطاسان" من أبرز كتاب الرأي في عدة صحف سعودية، وحاصلة على عدد من الجوائز والتكريمات في هذا الجانب، كما أنها عضو في عدد من الجمعيات الإعلامية والمهنية، ومدرب معتمد في مجال الإعلام، وحاصلة على العديد من الدورات الإعلامية المتخصصة، وأسهمت في تأسيس عدد من المجلات المتخصصة، وصدر لها عدد من المؤلفات.