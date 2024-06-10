"الطاسان" نائبًا لرئيس جمعية "إعلاميون".. وانضمام 3 أعضاء جدد بمجلس إدارتها

احتفلت جمعية "إعلاميون" بانضمام 3 أعضاء جدد لمجلس إدارتها بعد ما أقرت ذلك جمعيتها العمومية أخيرًا ووفق ما شهدته انتخاباتها الأخيرة، حيث اختار أعضاء مجلس إدارة الجمعية تغريد الطاسان كنائب للرئيس خلال الفترة المقبلة، والأعضاء الجدد هم كل من: عجاب الحنتوشي، وهيا العنزي، وأحمد الظفيري.
وأقامت الجمعية، بحضور رئيسها الدكتور سعود الغربي، مساء أمس، احتفالية للأعضاء الجدد، بحضور عدد من أعضاء الجمعية، وذلك في مقرها بمدينة الرياض.
وقال "الغربي" إن الجمعية تزخر بخبرات كبيرة من الإعلاميين، مهنئًا زملاءه الذين أتيحت لهم الفرصة وفق نتائج الانتخابات الأخيرة للانضمام لعضوية المجلس، مؤكدًا أنهم محل ثقة الجميع الذين صوتوا لهم، وعبّر عن تقديره لأعضاء الجمعية العمومية وحرصهم ومشاركتهم ودعمهم لقرارات الجمعية، وثمّن للمركز الوطني للقطاع غير الربحي اعتماد ما أقرته الجمعية العمومية.
وعبّرت تغريد الطاسان بدورها، عن شكرها وتقديرها لثقة زملائها أعضاء المجلس لاختيارها كنائب للرئيس، مؤكدة أنهم كفريق واحد سيعملون للأفضل بإذن الله مستقبلاً، وأنهم سيكملون مسيرة زملائهم السابقين من الذين عملوا في مجلس الإدارة في دورته الأولى، وما يقدمه أعضاء الجمعية عمومًا على مستوى المملكة، مؤكدة أن الجمعية زاخرة بالخبراء الإعلاميين في كل المجالات.
وتعد "الطاسان" من أبرز كتاب الرأي في عدة صحف سعودية، وحاصلة على عدد من الجوائز والتكريمات في هذا الجانب، كما أنها عضو في عدد من الجمعيات الإعلامية والمهنية، ومدرب معتمد في مجال الإعلام، وحاصلة على العديد من الدورات الإعلامية المتخصصة، وأسهمت في تأسيس عدد من المجلات المتخصصة، وصدر لها عدد من المؤلفات.