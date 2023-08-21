"مدير تعليم الطائف" يزور مجمع وادي محرم التعليمي ويشيد بالانضباط

للوقوف على انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ في اليوم الثاني، قام المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بجولة تفقدية لمدرسة مجمع وادي محرم التعليمي للاطمئنان على سير العملية التعليمية؛ مثمناً جهود المعلمين في دعم الرحلة التعليمية للطلبة وتحفيزهم للانضباط وللتفوق والتميز والنجاح.
وأشاد الدكتور الغامدي، بما شاهده من انضباط للطلاب وجودة في الأداء وحماس من قِبل المعلمين، وجاهزية عالية في الاستعدادات لاستقبال الطلاب والانخراط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.
وشارك الغامدي، أبناءه الطلاب داخل الفصول وتابع انتظام الطلاب في فصولهم وشاركهم حوارات مصغرة بالاستماع إلى تجربتهم التعليمية وشعورهم بالعودة.