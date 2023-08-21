"مدير تعليم الطائف" يزور مجمع وادي محرم التعليمي ويشيد بالانضباط

للوقوف على انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ في اليوم الثاني، قام المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بجولة تفقدية لمدرسة مجمع وادي محرم التعليمي للاطمئنان على سير العملية التعليمية؛ مثمناً جهود المعلمين في دعم الرحلة التعليمية للطلبة وتحفيزهم للانضباط وللتفوق والتميز والنجاح.