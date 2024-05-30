تزامنًا مع الصيف.. بلدية العارضة تطلق مبادرة "سقيا الطير"

وقالت بلدية العارضة عبر حسابها في منصة "إكس": "في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة، أطلقت ⁧‫بلديةُ محافظة العارضة‬⁩ مبادرةَ ⁧‫"سقيا الطير‬⁩" امتثالًا لتعاليم ديننا الحنيف، وسعيًا لتحقيق "في كل كبد رطبة أجر" لحماية الطيور من الهلاك وتقليل نفوقها، وقامت البلدية بتوزيع العديد من أوعية الماء في الأماكن العامة".