تزامنًا مع الصيف.. بلدية العارضة تطلق مبادرة "سقيا الطير"

أطلقت بلديةُ محافظة العارضة التابعة لأمانة منطقة جازان، مبادرةَ "سقيا الطير"، بحضور رئيس بلدية العارضة المهندس سلطان بن سلمان الفيفي.
يأتي ذلك تزامنًا مع فصل الصيف، الذي تشهد فيه المنطقةُ ارتفاعًا في درجة الحرارة.
وقالت بلدية العارضة عبر حسابها في منصة "إكس": "في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة، أطلقت بلديةُ محافظة العارضة مبادرةَ "سقيا الطير" امتثالًا لتعاليم ديننا الحنيف، وسعيًا لتحقيق "في كل كبد رطبة أجر" لحماية الطيور من الهلاك وتقليل نفوقها، وقامت البلدية بتوزيع العديد من أوعية الماء في الأماكن العامة".
يذكر أن مبادرة "سقيا الطير" تهدف لسقيا الطيور من خلال وضع أوعية للماء في الأماكن العامة بالمحافظة.
ويشارك في المبادرة عددٌ من المتطوّعين والمتطوّعات ضمن إشراك المجتمع بالمبادرات والأعمال المجتمعية التي تطلقها البلدية.