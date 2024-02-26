بمشاركة عدد من منسوبي الفرع وجمعية أمان.. "بيئة الحدود الشمالية" تحتفي بذكرى "يوم التأسيس"

وأقيمت بهذه المناسبة محاضرة بعنوان "عناية الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه بالبيئة"، قدمتها الدكتورة منى صالح العنزي، وذلك بالتعاون مع جمعية أمان البيئية، ثم جرى توزيع الهدايا على الحضور.