بمشاركة عدد من منسوبي الفرع وجمعية أمان.. "بيئة الحدود الشمالية" تحتفي بذكرى "يوم التأسيس"

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومركز وقاء والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لتنمية الحماية الفطرية بمنطقة الحدود الشمالية حفلاً بمناسبة يوم التأسيس في مقر الفرع.
وحضر الحفل عدد من منسوبي الفرع والمراكز الوطنية وجمعية أمان البيئية وفريق "نسعدهم" التطوعي.
وأقيمت بهذه المناسبة محاضرة بعنوان "عناية الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه بالبيئة"، قدمتها الدكتورة منى صالح العنزي، وذلك بالتعاون مع جمعية أمان البيئية، ثم جرى توزيع الهدايا على الحضور.
وفي الختام، تم إطلاق وتدشين مُبادرة وفاء لعطاء بزراعة 300 شتلة متنوعة بمدينة عرعر بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وأمانة منطقة الحدود الشمالية وجمعية أمان البيئية.