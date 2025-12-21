مستشفى ينبع العام ينال اعتماد "صديق الطفل" من اليونيسف

ويُعد اعتماد "صديق الطفل" شهادة دولية تُمنح للمنشآت الصحية التي تُعنى بدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، لما لها من أثر كبير في تحسين صحة الأم والطفل، والمساهمة في تقليل الأمراض المرتبطة بسوء التغذية في مراحل الطفولة المبكرة.