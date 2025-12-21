مستشفى ينبع العام ينال اعتماد "صديق الطفل" من اليونيسف

حصل مستشفى ينبع العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، على شهادة اعتماد "مستشفى صديق الطفل" من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بعد اجتيازه التقييم الرسمي لتطبيق معايير المبادرة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد جاء وفق متطلبات منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وبرعاية برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية التابع لوزارة الصحة، وإشراف الإدارة العامة للتغذية.
وأكد التجمع أن هذا الإنجاز يعكس التزام مستشفى ينبع العام بتوفير بيئة صحية داعمة للرضاعة الطبيعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في رعاية الأمهات وحديثي الولادة، بما يعزز صحة الأطفال ويرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويُعد اعتماد "صديق الطفل" شهادة دولية تُمنح للمنشآت الصحية التي تُعنى بدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، لما لها من أثر كبير في تحسين صحة الأم والطفل، والمساهمة في تقليل الأمراض المرتبطة بسوء التغذية في مراحل الطفولة المبكرة.