استعدادًا للعام الجديد.. "تعليم الليث" يُنهي توزيع المقررات الدراسية

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة وجادّة لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ؛ مؤكدًا أن الإدارة قد سَخَّرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإتمام عملية الفرز والتوزيع قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ.