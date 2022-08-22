استعدادًا للعام الجديد.. "تعليم الليث" يُنهي توزيع المقررات الدراسية

أنهت إدارة المستودعات المركزية بإدارة التعليم بمحافظة الليث، بالتنسيق مع إدارة التجهيزات المدرسية، وفي إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ، توزيع وترحيل المقررات الدراسية إلى كافة مكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) بمختلف المراحل الدراسية.
وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة وجادّة لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ؛ مؤكدًا أن الإدارة قد سَخَّرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإتمام عملية الفرز والتوزيع قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ.
وأشاد الحازمي بالدعم الكبير والإنفاق السخي الذي يجده قطاع التعليم من ولاة الأمر "يحفظهم الله".
وحث الطلاب والطالبات على المحافظة على الكتاب المدرسي لأهميته الدينية والعلمية والمادية، كما عبّر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي المستودعات المركزية والفرعية على جهودهم وتعاونهم من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية خلال الفترة الماضية بكل إخلاص وإتقان وتفانٍ.
من جانبه قال مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث وعضو لجنة الاستعداد المدرسي طلق بن دخيل الله الثعلبي: عملية الصرف والترحيل تمت بكل يسر وسهولة وبدون أي عوائق، وكل ذلك بتوفيق من الله عز وجل، ثم بدعم وتوجيه مدير التعليم وإشرافه المباشر على مجريات العمل.
وتابع الثعلبي: فور وصول المقررات الدراسية للمستودعات من المطابع؛ تم تشكيل فريق عمل من الزملاء بالمستودعات المركزية بالإدارة ومستودعات مكاتب التعليم بمحافظة أضم، ومركز ربوع العين؛ لتوزيعها وترحيلها بالتنسيق مع مديري ومديرات المدارس؛ لضمان وصولها في وقت قياسي لهم.
وطالَبَ الثعلبي مديري ومديرات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية، والتأكد أنها مطابقة لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وتنظيم توزيعها على الطلاب والطالبات.