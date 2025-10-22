وكيل "التعليم للاستثمار" يزور تعليم الطائف ويبحث تعزيز الشراكة مع المستثمرين

زار وكيل وزارة التعليم للاستثمار، المهندس عبدالرحمن الهاجري، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حيث التقى المدير العام الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، وعددًا من منسوبي ومنسوبات التعليم، في إطار تعزيز فرص الاستثمار التعليمي ومناقشة التحديات التطويرية.
ورحب الدكتور الغامدي بالمهندس الهاجري والوفد المرافق، مؤكدًا حرص إدارة تعليم الطائف على دعم الاستثمار في التعليم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بالتكامل مع غرفة الطائف، وأمانة المحافظة، والقطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
واطلع "الهاجري" خلال الزيارة على عرض عن واقع الاستثمار التعليمي وسبل دعمه وتطويره، كما وقف ميدانيًا على عدد من المواقع القابلة للاستثمار، من بينها المدينة الكشفية ونادي المعلمين، بهدف دراسة تطويرها وتحويلها إلى فرص استثمارية تعليمية مستدامة.
كما شملت الزيارة جولة في الغرفة التجارية بالطائف، التقى خلالها رئيس مجلس الإدارة وعددًا من المستثمرين وملاك المدارس الأهلية، حيث ناقش معهم مستقبل الاستثمار التعليمي، والفرص المتاحة، والحلول المقترحة لتجاوز التحديات.
وأكد المهندس عبدالرحمن الهاجري حرص وزارة التعليم على تمكين المستثمرين وتسهيل تواصلهم مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الدعم اللازم بما يضمن جودة واستدامة المشروعات التعليمية، إضافة إلى بناء جسور تواصل فعالة مع المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، وتعزيز جاذبية الاستثمار في هذا المجال الحيوي.