"الروقي" يقدم دورة بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي".. بتنظيم اتحاد الغرف

نظم اتحاد الغرف السعودية، دورة بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي"، من تقديم المدرب المستشار الإعلامي خالد الروقي، في قاعة راشد بن عبدالرحمن الراشد بمقر الاتحاد بحضور ممثلي مراكز الاتصال المؤسسي بالغرف.
وناقشت الدورة العديد من المواضيع ذات الصلة بالشأن الإعلامي مثل وضع الاستراتيجيات والخطط الإعلامية ومدى توافقها مع الأهداف الرئيسية للمنشأة والتي تعد من أهم مهام المسؤول الإعلامي والذي يقع على عاتقه تعزيز الصورة الذهنية بخلق سبل ومسارات عديدة منها مد جسور التواصل مع الآخرين، وتقديم الأفكار الإعلامية الجديدة التي يظهر من خلالها هوية وبصمة المسؤول والمنشأة.
وتطرق مقدم الدورة إلى أهمية معرفة سلوك الفئة المستهدفة والوسيلة الإعلامية لصياغة المحتوى الأنسب، إضافة إلى التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي وإيجابياتها وسلبياتها، وآلية إدارتها بكفاءة، مع التعريف بالصياغة الصحيحة للخبر وشروطه والتقرير والتحقيق والمقال.
وحرص الأمين العام بالإنابة حمود الربعي، بحضور مستشار الخدمات المشتركة بالاتحاد وليد الحفظي، على تكريم المدرب، وتقديم الشكر له على جهوده.