"الروقي" يقدم دورة بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي".. بتنظيم اتحاد الغرف

وناقشت الدورة العديد من المواضيع ذات الصلة بالشأن الإعلامي مثل وضع الاستراتيجيات والخطط الإعلامية ومدى توافقها مع الأهداف الرئيسية للمنشأة والتي تعد من أهم مهام المسؤول الإعلامي والذي يقع على عاتقه تعزيز الصورة الذهنية بخلق سبل ومسارات عديدة منها مد جسور التواصل مع الآخرين، وتقديم الأفكار الإعلامية الجديدة التي يظهر من خلالها هوية وبصمة المسؤول والمنشأة.