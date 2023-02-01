"التعليم" تُوقّع مذكرتي تعاون مع "التأهيل للإناث" و"شباب الطائف"

من جانبه، قال المدير العام للتعليم: إن الشراكة مع جمعية شباب الطائف، تنطلق من باب الرعاية والاهتمام بشباب المحافظة عبر تفعيل البرامج والفعاليات التي تحتضن هذه الفئة، فكريًا وتعليميًا، وتحفظهم بحول الله وقوته، من المؤثرات التي تهدد صحتهم وسلامة عقولهم.