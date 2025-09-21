محافظ مرات: 95 عامًا والوطن يواصل قفزاته إلى سماوات المجد والعلياء

قال محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ: خمسة وتسعون عامًا مرّت على توحيد مملكة الخير والعطاء على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله المخلصين، واستمر أبناؤه البررة من بعده في بناء دولة فتيّة وعصرية يفخر بها كل من ينتمي إلى هذه الأرض المباركة، حتى أضحت واحةً للتطور والتميز وقلعةً للسلام والإنسانية، وقادرة على التأثير وتحقيق الريادة إقليميًا ودوليًا في شتى المجالات.
وأضاف: خمسة وتسعون عامًا والوطن يقفز سريعًا إلى سماوات المجد والعلياء، فقد توالى الملوك على حكم هذا البلد العظيم، وكل ملك قدّم للوطن جهدًا كبيرًا في سبيل رقيه، وكانت له بصمته حتى وصلنا إلى عصر تتحقق فيه الأحلام بفضل الرؤية الطموحة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله. وأزف لهما التبريكات بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يحفظ لوطننا قيادته وأمنه.
كما قدّم التهنئة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – حفظهما الله – سائلًا الله أن يحفظ وطننا وحكومتنا وحكامنا وشعبنا من كل سوء، وأن تدوم أعياد الوطن، ويستمر العز والنماء.