محافظ مرات: 95 عامًا والوطن يواصل قفزاته إلى سماوات المجد والعلياء

وأضاف: خمسة وتسعون عامًا والوطن يقفز سريعًا إلى سماوات المجد والعلياء، فقد توالى الملوك على حكم هذا البلد العظيم، وكل ملك قدّم للوطن جهدًا كبيرًا في سبيل رقيه، وكانت له بصمته حتى وصلنا إلى عصر تتحقق فيه الأحلام بفضل الرؤية الطموحة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله. وأزف لهما التبريكات بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يحفظ لوطننا قيادته وأمنه.