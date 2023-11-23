"مستشفى تثليث" يقدّم أكثر من "300" ألف خدمة علاجية ووقائية

قدّم مستشفى تثليث العام "363427" خدمة علاجية ووقائية، في مختلف أقسام المستشفى، خلال النصف الأول لعام 2023م.
وأوضحت "صحة بيشة" أن المستشفى قدم الخدمات العلاجية إلى "16509" مستفيدين بالعيادات الخارجية، و"48689" مستفيدًا في أقسام الطوارئ.
وذلك إضافة إلى المرضى المنومين الذي تلقّوا الرعاية الصحية بأقسام التنويم الداخلية، والبالغ عددهم "2879" مريضًا ومريضة. كما قدم المستشفى "1704" جلسات غسيل كلوي.
وأجرى مستشفى تثليث العام، أكثرَ من "188951" فحصًا مخبريًّا، واستقبل "15266" مراجعًا في قسم الأشعّة، وصرف "68831" وصفة طبية.
ونفّذ فريقُ الطب المنزلي "1809" زيارات منزلية، وبلغ عدد مستفيدي العمليات الجراحية "715" مستفيدًا.
واستقبل المستشفى الرد على الطب الاتصالي واستشارات العيادات الافتراضية بعدد "5760"، وبلغ إجمالي المستفيدين من عيادة السكري "950" مستفيدًا.
وقدّم قسمُ العلاج الطبيعي بالمستشفى "3806" جلسات، وغرفة الولادة "2763" عملية، واستفاد من خدمة فحص العمالة "456" مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من رخص القيادة "524" مستفيدًا.