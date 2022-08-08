"تعارفوا" ينظّم ورشة "بدء الجلسة العلاجية للأخصائي النفسي"

يقيم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ورشة عمل بعنوان "بدء الجلسة العلاجية للأخصائي النفسي"، مساء يوم غد الإثنين من الساعة 7 إلى الساعة الثامنة، من خلال البث المباشر "أونلاين" عبر منصة زووم.
وقالت المشرفة على الورشة سارة هوساوي أخصائي العلاج النفسي بمركز "تعارفوا": الورشة موجهة للأخصائيين النفسيين على وجه العموم والأخصائيين الجدد على وجه الخصوص.
وأضافت: المشارك سيتعرّف على خلاصة وأساسيات ومقومات الجلسة العلاجية النفسية، والورشة تهدف لإعداد الإخصائي النفسي الممارس للعلاج النفسي.
وأردفت: الورشة تقيّم للأخصائي النفسي عمله وتزوّده بالطرق العلاجية المستخدمة والمبتكرة في العلاج النفسي، وذلك من خلال مساهمتها في تشخيص قدرة المعالج النفسي مهنياً وعملياً.
وأوضحت "هوساوي" أن الورشة تتضمن محاور عدة منها بيان أساسيات بدء الجلسة وعمل مقارنة مهنية بين أنواع الجلسات والمناهج المقدمة في كل نوع، إضافة إلى أنه ستقدم للمشاركين في الورشة تطبيقات عملية على جلسات العلاج النفسي.
وأتاح مركز تعارفوا للإرشاد الأسري للراغبين التسجيل في الورشة زيارة الرابط الإلكتروني: