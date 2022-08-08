"تعارفوا" ينظّم ورشة "بدء الجلسة العلاجية للأخصائي النفسي"

وأوضحت "هوساوي" أن الورشة تتضمن محاور عدة منها بيان أساسيات بدء الجلسة وعمل مقارنة مهنية بين أنواع الجلسات والمناهج المقدمة في كل نوع، إضافة إلى أنه ستقدم للمشاركين في الورشة تطبيقات عملية على جلسات العلاج النفسي.