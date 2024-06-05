أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزته للمزرعة النموذجية في عامها الـ33

وألقى رئيس اللجنة الإشرافية على الجائزة المهندس سعد بن محمد السواط كلمة قدم في مستهلها الشكر والامتنان لأمير منطقة تبوك، على دعمه ورعايته للمزارعين بالمنطقة، حتى أضحت الجائزة مجالاً للتنافس منذ 33 عامًا، وتشهد تطورًا عامًا تلو عام، كما نوه بالدعم اللامحدود الذي أولته القيادة الرشيدة - أيدها الله - للزراعة والمزارعين، حتى بات سكان العديد مناطق المملكة، يعتمدون بشكل أساس على هذا القطاع كمصدر دخل لهم، ومنطقة تبوك مثال حي على نجاح دعم الدولة للزراعة، حيث تمثل الزراعة اليوم جنبًا إلى جنب باقي مدن ومحافظات الوطن، رافدًا أساسيًا لغذاء مواطنيه. بعد ذلك سلَّم أمير منطقة تبوك الشهادات والجوائز النقدية للفائزين بالجائزة.