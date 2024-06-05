أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزته للمزرعة النموذجية في عامها الـ33
كرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مساء اليوم، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، الفائزين بجائزته للمزرعة النموذجية في موسمها الثالث والثلاثين، والبالغ عددهم 30 مزارعًا، وذلك بمقر شركة تبوك الزراعية.
بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للمزارعين الفائزين بالجائزة، ألقاها بالنيابة عنهم محمد بن فرج العطوي، عبّر فيها عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على رعايته حفل الجائزة، منوهًا بما يقدمه من دعم وتشجيع لأبناء المنطقة، قائلاً: "ها أنتم اليوم يا سمو الأمير تضعون على رؤوسنا أكاليل التقدير والاهتمام، وتصافحوننا بيد الحب والتقدير لجهودنا في خدمة مزارعنا وتحقيق النظم الزراعية الحديثة والنموذجية، فهاكم تحايانا العابقة، ودعواتنا الصادقة، لكل ما قدمتموه وتقدمون في كل مرفق من مرافق النمو والبناء بمنطقة تبوك.
وألقى رئيس اللجنة الإشرافية على الجائزة المهندس سعد بن محمد السواط كلمة قدم في مستهلها الشكر والامتنان لأمير منطقة تبوك، على دعمه ورعايته للمزارعين بالمنطقة، حتى أضحت الجائزة مجالاً للتنافس منذ 33 عامًا، وتشهد تطورًا عامًا تلو عام، كما نوه بالدعم اللامحدود الذي أولته القيادة الرشيدة - أيدها الله - للزراعة والمزارعين، حتى بات سكان العديد مناطق المملكة، يعتمدون بشكل أساس على هذا القطاع كمصدر دخل لهم، ومنطقة تبوك مثال حي على نجاح دعم الدولة للزراعة، حيث تمثل الزراعة اليوم جنبًا إلى جنب باقي مدن ومحافظات الوطن، رافدًا أساسيًا لغذاء مواطنيه. بعد ذلك سلَّم أمير منطقة تبوك الشهادات والجوائز النقدية للفائزين بالجائزة.
وفي الختام أدلى أمير منطقة تبوك بتصريح صحفي قال فيه:
"الحمد لله رب العالمين، فهذا يوم يتكرر كل عام، وتتكرر فيه المزارع الجديدة، والمزارعون الجدد، والزراعة تقدمت تقدمًا كبيرًا في المملكة ككل، مؤكدًا سموه بتميز منطقة تبوك في مجال الزراعة، وهذه الجائزة هي تشجيع للمزارعين، وبإذن الله سيكون لها في الأعوام القادمة تجديد أكثر، منوهًا بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بقطاع الزراعة، متمنيًا التوفيق لجميع المزارعين بالمنطقة.