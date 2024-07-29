جائزة كُتنة للتفوق والإبداع العلمي تكرم 500 متميز ومتميزة خلال 11 عامًا

وقال رئيس مجلس الجائزة، قليل بن محمد البلاهدي الحارثي: إن الجائزة جاءت بمبادرة من عدد من أبناء "كتنة" لحث وتشجيع أبنائنا وبناتنا للسير قدمًا نحو التميز والإبداع، ولاسيما في هذا الوقت الذي لا يقبل إلا المتميزين، وقد تهيأت لهم سائر السُبل لتحقيق ذلك، بفضل الله أولاً ثم بفضل ما أولته حكومتنا الرشيدة أيدها من دعم للعلم والتعليم في بلادنا.