محافظ شقراء يرعى حفل "يوم التطوع" وفعالياته.. ويشيد بدعم القيادة

كما تخلل الحفل كلمة لمحافظ شقراء، أشاد فيها بما يحظى به العمل التطوعي من القيادة الرشيدة، وثمّن ما يقوم به المتطوعون والمتطوعات من أعمال جليلة، وجهود مميزة في سبيل الحفاظ على الأنفس والممتلكات.