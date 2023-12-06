محافظ شقراء يرعى حفل "يوم التطوع" وفعالياته.. ويشيد بدعم القيادة

رعى محافظ شقراء عادل عبدالله البواردي حفل "يوم التطوع السعودي والعالمي"، وتدشين الفعاليات المصاحبة له، التي نظمها الدفاع المدني بشقراء.
وحضر الحفل وفعالياته مدير الدفاع المدني المكلف بشقراء العميد عبدالعزيز اليوسف، ومدير شرطة شقراء العقيد فيصل التركي، ومدير مرور شقراء العقيد عبدالرحمن العصيمي، ومدير بلدية شقراء المهندس فهد الرميح، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، وعميدة الكلية التقنية بشقراء سارة العيسى، وعدد من منسوبي الدفاع المدني والإعلاميين والمتطوعين والمتطوعات المكرمين.
وتضمّن الحفل إطلاق الفرص التطوعية على منصة العمل التطوعي في الدفاع المدني، وتكريم فريق شقراء التطوعي للبحث والإنقاذ، والداعمين للأعمال التطوعية.
كما تخلل الحفل كلمة لمحافظ شقراء، أشاد فيها بما يحظى به العمل التطوعي من القيادة الرشيدة، وثمّن ما يقوم به المتطوعون والمتطوعات من أعمال جليلة، وجهود مميزة في سبيل الحفاظ على الأنفس والممتلكات.