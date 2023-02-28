افتتاح برامج التدريب الموجّهة لموظّفي "موارد وتنمية" الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، في قاعة تدريب الفرع، اليوم الثلاثاء؛ أول البرامج الموجّهة لزيادة كفاءة الموظفين، وإكسابهم المهارات اللازمة.
يأتي ذلك من أجل رفع الكفاءة التشغيلية لقطاعات العمل والتنمية في الفرع، ضمن خطة تدريبية ممتدَّة تتضمَّن ورشَ عمل ودورات تدريب لكل قطاع.
تناول البرنامج الأول الذي عُقد اليوم، عقدَ ورشة عمل لإدارة خدمة العملاء في الفرع؛ تناولت المهارات والأساليب الفنية، وأهم التحديات وطرق تجاوزها. ويعقب ذلك ورش عمل تستهدف إدارات العمل والتنمية.