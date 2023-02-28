افتتاح برامج التدريب الموجّهة لموظّفي "موارد وتنمية" الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، في قاعة تدريب الفرع، اليوم الثلاثاء؛ أول البرامج الموجّهة لزيادة كفاءة الموظفين، وإكسابهم المهارات اللازمة.