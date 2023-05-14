الخميس المقبل.. "سعود بن نهار" يرعى مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية بالطائف

يرعى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود يوم الخميس المقبل، انطلاق "مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية" بالمنطقة المركزية خلف باب الحزم.
وأعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب الوزارة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 مزارعًا ونحالًا وأسرة منتجة من المحافظة.
ويأتي المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة؛ حيث يتضمن عرضًا لمحاصيل المشمش والتفاح القرشي، بالإضافة إلى العسل والسمن ومنتجات الأسر المنتجة، مع فعاليات متنوعة تقام على مسرح المهرجان لمدة خمسة أيام.
من جهته أكد مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن المحافظة على موعد مع مهرجانات متعددة خلال الأشهر المقبلة.
ونوّه "القاضي" بحرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر تلك المهرجانات الزراعية.
وأعرب "الخليف" و"القاضي" عن شكرهما لمحافظ الطائف على دعمه غير المحدود لكل ما يخدم المحافظة في جميع المجالات، ورعايته لمهرجان المنتجات الزراعية الموسمية، بالإضافة إلى حرصه واهتمامه بالقطاع الزراعي بالمحافظة.