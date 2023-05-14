الخميس المقبل.. "سعود بن نهار" يرعى مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية بالطائف

وأعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب الوزارة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 مزارعًا ونحالًا وأسرة منتجة من المحافظة.