أولياء أمور يناشدون ضرورة إبعاد مركبات بيع الآيسكريم عن المدارس

ناشد عدد من أولياء أمور الطالبات الجهة ذات العلاقة ضرورة منع سيارات الآيسكريم من الوقوف بالقرب من مدارس الأطفال، وبخاصة مراحل الطفولة المبكرة؛ لما يُشكِّله وجودها من خطر على سلامة أبنائهم.
وقالوا في مناشدتهم عبر "سبق": "لا نمانع البيع ما دام أنه مصرح ونظامي من جهات الاختصاص، ولكن وجوده تلك العربات أمام بوابة المدرسة أو في نهاية الشارع يُعرِّض أطفالنا للخطر نظرًا لكثافة حركة المركبات، ونخشى تعرُّضهم للدهس بسبب قِصَر قامتهم، ومرورهم بين المركبات عندما تكون في زاوية المدرسة أو مقابلها".
وتابعوا: "بعضنا أُصيب بحالة من الخوف والفزع بعد أن ظل ينادي ابنته الصغيرة في الماجيك وقت الانصراف، ولم تستجب لندائه وتخرج في وقتها المعتاد؛ إذ اتضح أنها كانت عند سيارة الآيسكريم تنتظر دورها للحصول على الآيسكريم".
وأردفوا بأن بعض أبنائهم يتعرض لالتهاب اللوزتين بسبب برودة الآيسكريم، وتناوله أثناء حرارة الأجواء وقت الانصراف.
واختتموا حديثهم بالتشديد على ضرورة تدخُّل الجهة ذات العلاقة، ومنع وجود مثل تلك العربات بالقرب من المدارس حفاظًا على سلامة أبنائهم، ومنعًا من الأخطار المحتمل وقوعها بسبب عبورهم الطريق، أو غيره من الأخطار.