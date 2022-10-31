أولياء أمور يناشدون ضرورة إبعاد مركبات بيع الآيسكريم عن المدارس

وقالوا في مناشدتهم عبر "سبق": "لا نمانع البيع ما دام أنه مصرح ونظامي من جهات الاختصاص، ولكن وجوده تلك العربات أمام بوابة المدرسة أو في نهاية الشارع يُعرِّض أطفالنا للخطر نظرًا لكثافة حركة المركبات، ونخشى تعرُّضهم للدهس بسبب قِصَر قامتهم، ومرورهم بين المركبات عندما تكون في زاوية المدرسة أو مقابلها".