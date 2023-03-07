"صحة حائل" تواصل جولاتِها الميدانية بمستشفى الولادة والأطفال

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، ممثلةً في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة؛ جولة إشرافية ميدانية على برامج صحة البيئة والنفايات الطبية في "مستشفى الولادة والأطفال بحائل"؛ وذلك للوقوف على مدى تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية، ويعتمد على الجودة؛ من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.
وأوضحت "إدارة صحة البيئة" أن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة؛ من خلال التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة والتخلُّص من النفايات العامة، وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكُّد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء، بالإضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًّا، ومتابعة التخلُّص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكُّد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشات الصحية؛ لتعزيز الصحة العامة.