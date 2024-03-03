رئيس جامعة المؤسس: نحرص على التواصل مع منسوبي الجامعة امتداداً لفترة ما بعد التقاعد

وقال رئيس الجامعة في كلمته إن هذا الحفل ما هو إلا تكريم للعطاء وتقديراً للجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطن من خلال هذا الصرح التعليمي جامعة الملك عبدالعزيز على ما قدموه خلال فترة مسيرتهم التعليمية والبحثية والإدارية والتي كان لها الأثر البارز في هذه النجاحات وتمكين الجامعة من تحقيق أهدافها في العملية التعليمية بمختلف المجالات.