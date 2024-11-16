"وقاء" يشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات

شارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في استضافة المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، ممثلةً بوزارة الصحة والذي انعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2024م، وبمشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية، في خطوة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتي تهدد الصحة العالمية.
وتأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر امتدادًا للدور الريادي للمملكة في المجال الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تبذله من جهود لمواجهة التحديات العالمية الكبرى الحالية والمستقبلية في سياق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنفيذ المبادرات العالمية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية، والإسهام في تعزيز نهج الصحة الواحدة ودعم صحة الشعوب حول العالم.
وقد تضمن المؤتمر جلسات حوارية للمشاركين، واستعراض تجارب الدول الناجحة والإنجازات المحققة في التصدي لتفشي الميكروبات المقاومة للمضادات، ومناقشة التحديات والفرص الممكنة لتعزيز الجهود وتنسيقها بين مختلف القطاعات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن المركز يسعى إلى تعظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة للحد من تفشي المقاومة الميكروبية وتسليط الضوء على الجهود العالمية والمحلية في التصدي للمقاومة الميكروبية للمضادات في القطاع الزراعي وتعزيز استدامته في المملكة.