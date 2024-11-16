"وقاء" يشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات

شارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في استضافة المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، ممثلةً بوزارة الصحة والذي انعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2024م، وبمشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية، في خطوة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتي تهدد الصحة العالمية.