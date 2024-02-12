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تجمع جازان الصحي ينفذ حملة للتوعية بلقاح البكتيريا العقدية الرئوية

لتوعية الأهالي ممن لديهم مرضى من هذه الفئة العمرية بضرورة أخذ اللقاح
تجمع جازان الصحي ينفذ حملة للتوعية بلقاح البكتيريا العقدية الرئوية

ينفذ تجمع جازان الصحي ممثلاً بإدارة مكافحة الأمراض المعدية والإدارات المعنية حملة للتوعية بلقاح البكتيريا العقدية الرئوية بمستشفيات المنطقة والمراكز الصحية والمراكز التجارية.

وتهدف الحملة لنشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع والتعريف باللقاح البكتيري العقدي الرئوي، وتوعية الأهالي لمن لديهم مرضى من هذه الفئة العمرية بضرورة أخذ اللقاح.

وتستهدف الحملة فئات المجتمع العمرية "كبار السن" من الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر والفئة العمرية 18-64 عام ممن يعاني من أمراض مزمنة كالقلب والكلى والسكري والكبد والجهاز العصبي والجهاز التنفسي والسرطان ونقص المناعة وأمراض الدم الوراثية، وتستمر الحملة حتى السادس عشر من شهر مارس المقبل.

ويأتي ذلك امتداداً للحملات التوعوية المنفذة من قبل تجمع جازان الصحي للتوعية بأهمية اللقاحات الطبية وتوعية الأهالي للفئة المجتمعية المستهدفة.

جازان
المراكز التجارية
المراكز الصحية
الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية
تجمع جازان الصحي
البكتيريا العقدية الرئوية

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