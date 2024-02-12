تجمع جازان الصحي ينفذ حملة للتوعية بلقاح البكتيريا العقدية الرئوية

وتستهدف الحملة فئات المجتمع العمرية "كبار السن" من الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر والفئة العمرية 18-64 عام ممن يعاني من أمراض مزمنة كالقلب والكلى والسكري والكبد والجهاز العصبي والجهاز التنفسي والسرطان ونقص المناعة وأمراض الدم الوراثية، وتستمر الحملة حتى السادس عشر من شهر مارس المقبل.