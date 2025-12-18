تجمع المدينة الصحي يكلّف بيان الأحمدي مديرًا لمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا ‏

ويأتي هذا التكليف امتدادًا لمسيرتها المهنية، وثقةً بقدراتها القيادية في دعم مستهدفات التحول الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في محافظة العُلا، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين.