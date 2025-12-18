تجمع المدينة الصحي يكلّف بيان الأحمدي مديرًا لمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا ‏

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي قرارًا بتكليف الدكتورة بيان بنت أحمد الأحمدي مديرًا لمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا ، وذلك ضمن جهود تعزيز الكفاءات الوطنية ودعم القيادات الطبية القادرة على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.
وتُعد الدكتورة الأحمدي من الكفاءات الطبية السعودية في مجال طب الطوارئ، وتمتلك خبرة مهنية في العمل السريري والقيادي، إلى جانب اهتمامها بتطوير الأنظمة الصحية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشاركت الأحمدي في عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في القيادة والإدارة الصحية والتحول الرقمي، إضافة إلى مشاركات علمية وبحثية في مجال تخصصها.
ويأتي هذا التكليف امتدادًا لمسيرتها المهنية، وثقةً بقدراتها القيادية في دعم مستهدفات التحول الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في محافظة العُلا، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين.