بحضور مدير تعليم الحمدانية.. ثانوية "المروة" بجدة تحتفل باليوم الوطني الـ93

ومن جانبه، أكد مدير الثانوية طلال الزهراني على أهمية التميز في الأفكار المقدمة وخاصة في المناسبات الوطنية، لأن ذلك من شأنه خلق الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وكذلك إتاحة الفرصة لجيل الشباب في التعبير عن مشاعرهم الوطنية في مثل هذا اليوم الغالي علينا جميعاً.