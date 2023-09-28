بحضور مدير تعليم الحمدانية.. ثانوية "المروة" بجدة تحتفل باليوم الوطني الـ93

بحضور مدير مكتب تعليم الحمدانية بجدة، أقامت ثانوية المروة احتفالاً مميزاً بمناسبة اليوم الوطني الـ93 وبمشاركة طلابها والكادر التعليمي والإداري وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11/ 3/ 1445هـ
وفي التفاصيل، تخلل الحفل العديد من الفعاليات المميزة من كلمات وقصائد وطنية ورقصات شعبية مختلفة لمناطق المملكة وسط تفاعل كبير من مدير مكتب تعليم الحمدانية محمد عمر الشهري والمعلمين والطلاب.
ومن جهته، أشاد "الشهري" بجهود المدرسة في الاحتفاء باليوم الوطني وقدم شكره لمدير المدرسة ومعلميها وطلابها على هذا الاحتفال الرائع، مؤكداً على أهمية استذكار أمجاد الوطن وأن ما كان بالأمس حلماً أصبح اليوم واقعاً.
ومن جانبه، أكد مدير الثانوية طلال الزهراني على أهمية التميز في الأفكار المقدمة وخاصة في المناسبات الوطنية، لأن ذلك من شأنه خلق الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وكذلك إتاحة الفرصة لجيل الشباب في التعبير عن مشاعرهم الوطنية في مثل هذا اليوم الغالي علينا جميعاً.
وكان وراء التميز الذي ظهر بالحفل من فن وإبداع وأفكار، المبدع سامي الزايدي وبدعم وتشجيع وإشراف مدير المدرسة طلال الزهراني.