218 مبادرة تطوعية بالطائف تعزز العمل المجتمعي بمشاركة 6300 متطوع

كما دخل الخدمة مشروع مغسلة جامع عبدالله بن العباس للموتى، والذي نفذ على نفقة وقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية" بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة، وذلك كمشروع منجز من القطاع غير الربحي، لإكرام الموتى والقيام بحقوقهم الشرعية، بما يحقق التسهيل على ذوي المتوفى، وتسخير كل الإمكانات لغسل وتكفين ودفن الأموات وفق القواعد الشرعية، ولقيت هذه الخطوة قبولاً من الأهالي.