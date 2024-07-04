218 مبادرة تطوعية بالطائف تعزز العمل المجتمعي بمشاركة 6300 متطوع

نفذت أمانة الطائف 218 فرصة ومبادرة تطوعية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024م، بمشاركة 6300 متطوع ومتطوعة، وذلك ضمن سعي الأمانة إلى تحقيق مستهدف رئيسي في رؤية المملكة 2030
وتم التعاون مع المنصة الوطنية للعمل التطوعي لتقديم مجموعة واسعة من فرص التطوع البلدي، وتحفيز المنظمات غير الربحية تحت مظلة الأمانة على تنظيم الفعاليات المجتمعية، والتسهيل على الأفراد للمشاركة في فرص التطوع التي تتماشى مع أهدافهم واهتماماتهم الشخصية، وتشجعهم على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي البلدي.
وحظيت مبادرات وفرص إدارة المشاركة المجتمعية الدعم والمساندة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي الذي شجع المشاركة المجتمعية، والعمل على تحسين جودة الحياة، وتكريم المتطوعين والمتطوعات وتمكينهم، وجاء العمل على تنمية المجتمع والعمل على ازدهاره من خلال إتاحة الفرصة للشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات
وشهدت الفترة الماضية جهوداً من الأمانة لتفعيل دور مركز أعمال القطاع الثالث والذي يهتم بدعم التأسيس والتمكين، وبحث الدراسات والتطوير، وقياس الأثر، وبناء وإدارة العلاقة التشاركية، ويعمل كحاضنة ومسرعة للأعمال، مستهدفاً المؤسسات الأهلية، والجمعيات الأهلية والتعاونية، إضافة إلى المانحين، وذلك في مواكبة لتوسع أعمال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة وتحقيقها مراكز متقدمة في قائمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتفعيلها للعديد من البرامج المعززة للفعل التشاركي والمجتمعي.
وكانت الأمانة قد وقّعت مؤخراً اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة (بامب) للخدمات البترولية، لإنشاء (ديوانية غاليين) في وسط الأحياء السكنية، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توفير خيارات اجتماعية وترفيهية وثقافية لجميع شرائح المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاه فئة كبار السن، وعرفاناً لعطائهم في خدمة وطنهم لتشكل بيئة نابضة بالحياة ووجهة مجتمعية يلتقي فيها كبار السن، توفر لهم خيارات متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتخصص الأمانة عدداً من الحدائق في الأحياء لإقامة ديوانيات غاليين لتكون أقرب للمستفيدين.
كما دخل الخدمة مشروع مغسلة جامع عبدالله بن العباس للموتى، والذي نفذ على نفقة وقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية" بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة، وذلك كمشروع منجز من القطاع غير الربحي، لإكرام الموتى والقيام بحقوقهم الشرعية، بما يحقق التسهيل على ذوي المتوفى، وتسخير كل الإمكانات لغسل وتكفين ودفن الأموات وفق القواعد الشرعية، ولقيت هذه الخطوة قبولاً من الأهالي.
وواصلت الأمانة تنفيذ مبادرات متعددة ضمن برنامجها الذي حمل شعار (كذا أجمل) بالتعاون مع غرفة الطائف والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، بهدف معالجة مظاهر التشوه البصري على مستوى المحافظة، بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، والتي تمثل ظاهرة سلبية تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحد منها، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.
وتم تسجيل ارتفاع ملحوظ في مستوى الرضا العام عن الأعمال التطوعية لأمانة الطائف، ومنها مبادرات طمس الكتابات العشوائية، وتوزيع الهدايا والمطويات والمظلات والورود على ضيوف الرحمن، ونشر استبيانات قياس رضا الخدمات البلدية، وإزالة ملصقات عشوائية، ومبادرات الأنشطة اللاصفية لطلاب المدارس.
كما نفذت مبادرتها التطوعية "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" وبمشاركة جمعية العون الخيرية ووقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية والمتطوعين والمتطوعات، لاستقبال الحجاج القادمين من مختلف الدول في طريقهم إلى الرحاب الطاهرة، وقدمت لهم القهوة والشاي والماء والتمر، ووزعت أكثر من 3000 هدية وباقات الزهور والمظلات الواقية من الشمس والنشرات والمطويات الإرشادية والتوعوية، وذلك في ميقاتي الحج "قرن المنازل" بالسيل الكبير و"وادي محرم" بالهدا، بينما تم توفير كافة وسائل الراحة لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج 1445هـ.
وواصلت الأمانة جهودها التطوعية والخيرية للحجاج في مركز الفرز الأمني بالبهيتة وصالة القدوم الدولية بمطار الطائف الدولي، وذلك بدعم من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، وتنسيق تكاملي مع شركاء الأمانة من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية وغير الربحي، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الخدمات البلدية في المواقيت والمطار الدولي.
إلى ذلك، تواجد منسوبو الأمانة في منفذ الطائف الجوي الذي يعد داعماً لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في استقبال الحجاج، وقدم متطوعون ومتطوعات من الأمانة والعديد من القطاعات غير الربحية باقات الورود والزهور لضيوف الرحمن متمنين لهم أداء مناسك الحج بيسر وسهولة في ظل الخدمات والإمكانات الضخمة التي وفرتها الحكومة الرشيدة.