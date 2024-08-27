انطلاق ملتقى المعرفة الأول بجدة لتعزيز التوجيه الطلابي لبناء شخصية متوازنة بالحقل المدرسي

وأشارت إلى أن التوجيه الطلابي يلعب دورًا حيويًا في كل ذلك من خلال تغيير السلوك وتقديم الدعم والتوجيه الذي يساعد على تعزيز السلوك الإيجابي وتجنب السلوكيات السلبية، مضيفةً أن دور التوجيه الطلابي يشمل كذلك عدة جوانب؛ منها التوعية السلوكية، التوجيه الفردي، تعديل السلوك، إلى جانب التعاون مع أولياء الأمور والمعلمين وتنمية المهارات الاجتماعية، ما يجعل التوجيه الطلابي الحلقة الأقوى في المنظومة التعليمية التي يقع عليها الدور الكبير في بناء شخصية متوازنة وناجحة للطلبة، مشيدة بأوراق العمل الثرية التي ستقدم خلال الملتقى الذي يأتي مع انطلاقة عام دراسي جديد، مقدمة الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمشاركات وللجهة المستضيفة واللجان التنظيمية.