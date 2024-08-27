انطلاق ملتقى المعرفة الأول بجدة لتعزيز التوجيه الطلابي لبناء شخصية متوازنة بالحقل المدرسي

دشنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، اليوم، ملتقى المعرفة الأول الذي ينظّمه قسم التوجيه الطلابي بالإدارة العامة تحت شعار "نحو رحلة تعليمية ممتعة" بمشاركة أكاديميين جامعيين، ومتخصصين تربويين وصحيين.
ويستهدف الملتقى الذي يقام بمسرح مدرسة المعرفة العالمية ويستمر لمدة يومين، تعزيز ودعم التنمية المهنية للموجهات والموجهين الطلابيين على مستوى مدارس جدة بالمدارس.
وأكدت "اللهيبي" في كلمتها خلال افتتاح الملتقى، أن المدرسة تسهم بشكل كبير في تشكيل شخصية الطلبة وإعدادهم لمواجهة تحديات الحياة التعليمية والمهنية والاجتماعية المستقبلية، بالإضافة إلى إعدادهم لمرحلة التعليم الأكاديمي، منوهةً بدور الأسرة الهام والمتكامل مع المدرسة في تعزيز القيم والأخلاق وتنمية مهارات الحياة مثل الانضباط، وإدارة الوقت، وتحمّل المسؤولية، الدعم العاطفي والمعنوي والمتابعة المستمرة وتوفير بيئة مناسبة للدراسة، وتنمية القيم والمهارات الحياتية.
وأشارت إلى أن التوجيه الطلابي يلعب دورًا حيويًا في كل ذلك من خلال تغيير السلوك وتقديم الدعم والتوجيه الذي يساعد على تعزيز السلوك الإيجابي وتجنب السلوكيات السلبية، مضيفةً أن دور التوجيه الطلابي يشمل كذلك عدة جوانب؛ منها التوعية السلوكية، التوجيه الفردي، تعديل السلوك، إلى جانب التعاون مع أولياء الأمور والمعلمين وتنمية المهارات الاجتماعية، ما يجعل التوجيه الطلابي الحلقة الأقوى في المنظومة التعليمية التي يقع عليها الدور الكبير في بناء شخصية متوازنة وناجحة للطلبة، مشيدة بأوراق العمل الثرية التي ستقدم خلال الملتقى الذي يأتي مع انطلاقة عام دراسي جديد، مقدمة الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمشاركات وللجهة المستضيفة واللجان التنظيمية.
وكان الملتقى قد شهد في يومه الأول تقديم أربع أوراق عمل استهلّها الدكتور عبدالله الأسمري من قسم التوجيه الطلابي بورقة تناول من خلالها برامج وخدمات التوجيه الطلابي في ضوء رؤية 2030، فيما حملت الورقة الثانية عنوان اكتشاف المشكلات النفسية وطرق تقديم الدعم قدمتها الدكتورة مرام محمد أبي من مستشفى الملك عبدالله التخصصي للولادة والأطفال.
بعد ذلك استعرضت الدكتورة رجاء القحطاني أستاذة علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز في ورقة العمل الثالثة التحديات الاجتماعية والتربوية التي يواجهها الطلبة في المدارس، اختتم بعدها الدكتور سامي الأنصاري رئيس مجلس إدارة مركز سمو الفكر للتدريب والاستشارات أوراق عمل اليوم الأول بورقة تحدث من خلالها عن رفع مستوى كفاءة الموجه الطلابي للتعامل مع أنماط الشخصية.
كما كرمت مدير عام تعليم جدة خلال أعمال اليوم الأول للملتقى المشاركين في أوراق عمل الملتقى ومدرسة المعرفة العالمية، ويختتم الملتقى أعماله غدًا الأربعاء بتقديم ومناقشة عدد من أوراق العمل التي يقدمها أكاديميون وتربويون ومتخصصون في التوجيه الطلابي.