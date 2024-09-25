"تعليم الطائف" يطلق الورش التدريبية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2025م

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في الشؤون التعليمية قسم الموهوبين الورش التدريبية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2025 م.
وفي التفاصيل، تهدف الورش إلى تدريب الطالبات الموهوبات في المرحلتين (المتوسطة والثانوية) على أولمبياد إبداع ومنهجية البحث العلمي والابتكار.
وتعتني الورش بنشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب واكتشاف مهاراته بما يوفر تطوير المواهب العلمية الخاصة.
وتعمل الورش على تحفيز تفاعل الطلبة مع مشكلات المجتمع "المحلي/ العالمي" وطرح حلول مع تنمية روح الإبداع في المجالات العلمية والتقنية.
وحرصت الورش في أهدافها على توعية الطلبة المبدعين بأهمية الأثر الاقتصادي للبحوث العلمية وتحويلها إلى نماذج مصنعة قابلة للاستخدام تمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية بمشروعات متميزة.