"تعليم الطائف" يطلق الورش التدريبية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2025م

وحرصت الورش في أهدافها على توعية الطلبة المبدعين بأهمية الأثر الاقتصادي للبحوث العلمية وتحويلها إلى نماذج مصنعة قابلة للاستخدام تمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية بمشروعات متميزة.