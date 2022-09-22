دور ومراكز إيواء الرياض تكمل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 92

وتظهر الفعاليات تاريخ التأسيس للمملكة العربية السعودية والموروث الثقافي لمناطقها وترسخ مفاهيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن في نفوس المشمولين بالرعاية، داعيًا الله عز وجل، أن يحفظ هذا الوطن ويُعيد عليه هذه المناسبة أعوامًا مديدة وهو بأمن واستقرار ورخاء.