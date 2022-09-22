دور ومراكز إيواء الرياض تكمل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 92

أكملت مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92، بمشاركة مستفيديها المشمولين بالرعاية داخلها.
وتنطلق الفعاليات، صباح غد الجمعة، ولمدة أربعة أيام، بحضور المشرفين والمشرفات المكلفين للعمل معهم خلال هذه الفترة.
وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: إن جميع فروع الإيواء الرجالية والنسائية في المنطقة اعتادت سنويًا ومنذ وقت مبكر إطلاق مجموعة من الفعاليات الوطنية المتنوعة والاستثنائية ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
وأضاف "الحربي": ضمن الفعاليات تجهيز المباني بالأعلام وتزيينها باللون الأخضر، واللوحات ذات الهوية الوطنية إلى جانب اعتماد قائمة متنوعة من البرامج والأنشطة التفاعلية والتراثية والتي يراعى في اختيارها أن تكون متناسبة مع طبيعة الفئات المشمولة بالرعاية داخل كل فرع.
وتظهر الفعاليات تاريخ التأسيس للمملكة العربية السعودية والموروث الثقافي لمناطقها وترسخ مفاهيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن في نفوس المشمولين بالرعاية، داعيًا الله عز وجل، أن يحفظ هذا الوطن ويُعيد عليه هذه المناسبة أعوامًا مديدة وهو بأمن واستقرار ورخاء.