وفد من أرامكو يطلع على أعمال وتقنيات مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد

واشتملت الجولة على زيارة إلى مركز أبحاث النحل بالمعامل المركزية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، واستمع الجميع إلى شرح مفصل حول أحد المعامل التي تم إطلاقها أخيرًا حيث يحتوي المعمل على معدات حديثة وتقنيات متقدمة تمكنه من تعبئة وتغليف العسل بطاقة استيعابية تصل إلى 100 كجم في الساعة، أي ما يعادل نحو طن ونصف الطن من العسل يوميًا، وتهتم هذه التقنيات بتحسين جودة العسل وضمان وصوله إلى المستهلك في أفضل حالاته؛ كما اشتملت الجولة على زيارة إلى مختبرات التحليل والأبحاث الموجودة في المعمل، التي تُعنى بفحص جودة العسل والتأكد من مطابقته للمعايير الدولية قبل تعبئته وتغليفه؛ كما تم تقديم شرح شامل حول الصناعات التحويلية التي يمكن إنتاجها من العسل ومنتجات النحل.