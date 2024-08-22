وفد من أرامكو يطلع على أعمال وتقنيات مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد

زار اليوم وفد من شركة أرامكو السعودية مركز أبحاث النحل ومنتجاته في جامعة الملك خالد والتقى الوفد مدير المركز الأستاذ الدكتور حامد آل غرامة القحطاني، كما اطلع الوفد على معمل تعبئة وتغليف العسل، وذلك في إطار مبادرة أرامكو السعودية لدعم النحالين وتعزيز المنتج المحلي في منطقة عسير، وذلك بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وفي مستهل الزيارة رحب مدير مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور حامد آل غرامة، بالوفد مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه أرامكو السعودية في دعم قطاع النحل وتطويره؛ وأكد أن الشراكة بين الجامعة وأرامكو تُعد نموذجًا يُحتذى به في تعزيز البحث العلمي وتطويره، حيث أسهم الدعم السخي والمستمر من الشركة في تحقيق إنجازات علمية بارزة، من بينها تسجيل 36 جينًا للنحل، وتحديد أهم آفات وأمراض النحل، واكتشاف سلالة جديدة من النحل المحلي بجينات مختلفة؛ كما أشار إلى أن دعم أرامكو أسهم في نشر عشر أوراق علمية مرموقة، وتطوير أنواع جديدة من الأدوية والعلاجات لأمراض النحل، مما يعزز من صحة النحل وزيادة إنتاجيته.
وأضاف آل غرامة، أن المركز لا يسعى فقط إلى تحقيق التميز في أبحاث النحل، بل يطمح إلى أن يكون رائدًا على المستوى العالمي من خلال إجراء دراسات متقدمة ونشر البحوث في المجلات العلمية المرموقة؛ وأوضح أن المركز يعمل على تطوير التقنيات الحديثة، بما في ذلك تسجيل براءات اختراع في مجال صنع أجهزة جديدة بتقنيات متقدمة، بالإضافة إلى تطوير طرق مكافحة أمراض وآفات النحل باستخدام تقنية النانو والذكاء الاصطناعي.
واشتملت الجولة على زيارة إلى مركز أبحاث النحل بالمعامل المركزية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، واستمع الجميع إلى شرح مفصل حول أحد المعامل التي تم إطلاقها أخيرًا حيث يحتوي المعمل على معدات حديثة وتقنيات متقدمة تمكنه من تعبئة وتغليف العسل بطاقة استيعابية تصل إلى 100 كجم في الساعة، أي ما يعادل نحو طن ونصف الطن من العسل يوميًا، وتهتم هذه التقنيات بتحسين جودة العسل وضمان وصوله إلى المستهلك في أفضل حالاته؛ كما اشتملت الجولة على زيارة إلى مختبرات التحليل والأبحاث الموجودة في المعمل، التي تُعنى بفحص جودة العسل والتأكد من مطابقته للمعايير الدولية قبل تعبئته وتغليفه؛ كما تم تقديم شرح شامل حول الصناعات التحويلية التي يمكن إنتاجها من العسل ومنتجات النحل.