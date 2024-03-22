"نفع" تقيم حفل إفطارها الرمضاني بمشاركة 1000 يتيم ويتيمة

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد زين عبدالله باجمال على مكانة اليتيم في الإسلام والمجتمع، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته الجمعية مع دخول عامها الثاني عشر هو نتيجة لما تجده من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنظيم القطاع غير الربحي والذي يعززه العمل الخيري النوعي، مشيراً إلى أن مستقبل الجمعية يبشر بالخير والنماء من خلال برامجها الطموحة، والتوجه لتعزيز قدرات مستفيديها من خلال برامج إستراتيجية تقوم على التدريب والتأهيل والتمكين الاجتماعي والتعاون مع القطاعات الأخرى الأمر الذي سيجعلها من الجمعيات الرائدة في مجال التحول من الاحتياج إلى الانتاج.