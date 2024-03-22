"نفع" تقيم حفل إفطارها الرمضاني بمشاركة 1000 يتيم ويتيمة

أقامت جمعية "نفع" الخيرية بمحافظة جدة أمس، حفل الإفطار السنوي وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة، أيمن الحربي، وتشريف أكثر من 1000 يتيم ويتيمة من مستفيدي الجمعية.
وتضمنت فقرات الحفل الأناشيد الترحيبية، والمسابقات والألعاب الفكاهية التي أدخلت البهجة على نفوس الجميع، كما تم توزيع الهدايا على المشاركين وتكريم راعي الحفل "مطعم اي إم هنجري".
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد زين عبدالله باجمال على مكانة اليتيم في الإسلام والمجتمع، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته الجمعية مع دخول عامها الثاني عشر هو نتيجة لما تجده من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنظيم القطاع غير الربحي والذي يعززه العمل الخيري النوعي، مشيراً إلى أن مستقبل الجمعية يبشر بالخير والنماء من خلال برامجها الطموحة، والتوجه لتعزيز قدرات مستفيديها من خلال برامج إستراتيجية تقوم على التدريب والتأهيل والتمكين الاجتماعي والتعاون مع القطاعات الأخرى الأمر الذي سيجعلها من الجمعيات الرائدة في مجال التحول من الاحتياج إلى الانتاج.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني أن إقامة مثل هذا الحفل يعد فرصة للقاء الأيتام وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، ودمجهم مع الأفراد المحيطين بهم في المجتمع، وتقييم أنشطة الجمعية التي تخص المستفيدين، والخطط المستقبلية للجمعية التي تسعى للوصول إلى تحقيق رسالتها في المجتمع.
يشار إلى أن جمعية نفع الخيرية تستهدف خدمات الرعاية والتي تشمل برنامج كفالة الأيتام وكفالة الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى تجهيز منازل المحتاجين بالأجهزة والأثاث والمساعدات المالية الشهرية والسلال الغذائية وكذلك البرامج الموسمية كوجبات إفطار الصائم، السلة الرمضانية، زكاة الفطر، مشروع الأضاحي، و مشروع الحقيبة المدرسية. وكذلك الخدمات الاجتماعية والتأهيلية وتشمل الخدمات الطبية للمرضى المحتاجين والدورات التأهيلية التي تعزز من خلالها مهارات التدريب لمستفيديها من أبناء الأسر المحتاجة وأبناء السجناء والأيتام المسجلين لدى الجمعية وأخيراً مشاريع الأمومة والطفولة.