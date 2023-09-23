رئيس جامعة القصيم: اليوم الوطني يذكّرنا باللحظات التاريخية العظيمة

وتابع: كلنا يشاهد القفزات النوعية في هذا العهد المبارك؛ حيث المشروعات الملهمة التي تغطي احتياجات الأجيال بتنوع فريد، سواء ما كان منها تراثيًّا تاريخيًّا يعيد القيمة الحقيقية للتاريخ السعودي، مثل مشروع بوابة الدرعية، أو سياحيًّا عالميًّا مثل مشروعي تطوير العلا وسنداله، أو اقتصاديًّا متواكبًا مع تطورات الصناعات الحديثة مثل مشروع السيارات الكهربائية، أو رياضيًّا يهتم بالصحة العامة وجودة الحياة مثل المسارات الرياضية، أو إبداعيًّا ابتكاريًّا يقدم حلولًا فريدة للمدن الحديثة مثل مشروع ذا لاين، وبيئيًّا يعيد التوازن للحياة العامة في المدن المزدحمة مثل مشروع حديقة الملك سلمان، أو فضائيًّا علميًّا استكشافيًّا مثل برنامج المملكة لرواد الفضاء، أو استثماريًّا يهتم بالطاقة البديلة مثل مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية.