"مدينة الدلما الإنسانية".. مشروع رائد لرعاية وتمكين ذوي الإعاقة بالجوف

يُعد مشروع "مدينة الدلما الإنسانية" من المبادرات النوعية المخصصة لرعاية وتمكين ذوي الإعاقة، عبر تقديم خدمات شاملة تُعزز من اندماجهم في المجتمع، من خلال برامج تعليمية وتأهيلية ونفسية واجتماعية متكاملة.
ويُقام المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع في منطقة الجوف، ويضم 7 مبانٍ رئيسية ومرافق خدمية ومساحات خضراء وملاعب، ويستهدف أكثر من 300 مستفيد، مع خطط مستقبلية للتوسّع. وتشمل الخدمات المقدمة التأهيل، والتعليم، والعلاج، والدعم النفسي والاجتماعي، لذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، ومنهم ذوو اضطراب طيف التوحد والإعاقات المتعددة.
وجاء تأسيس المشروع ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل الحلم إلى واقع، بدعم من رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات الإنسانية، في ظل حاجة كثير من الأسر إلى مراكز متخصصة داخل المملكة دون الحاجة للسفر خارجها.
ومن المقرر تدشين الخدمات رسميًا في يناير 2026، لتكون "مدينة الدلما الإنسانية" نموذجًا حديثًا في مجال الرعاية والتنمية، يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.