"مدينة الدلما الإنسانية".. مشروع رائد لرعاية وتمكين ذوي الإعاقة بالجوف

وجاء تأسيس المشروع ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل الحلم إلى واقع، بدعم من رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات الإنسانية، في ظل حاجة كثير من الأسر إلى مراكز متخصصة داخل المملكة دون الحاجة للسفر خارجها.